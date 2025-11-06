Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta gümrük kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı malzeme ile sahte plakalar ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 14:04 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:04
        Kahramanmaraş'ta gümrük kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı malzeme ile sahte plakalar ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerince "gümrük kaçakçılığının önlenmesine" yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 89 sahte plaka, 2 bin 421 paket gümrük kaçağı sigara, 260 paket içerisi kıyılmış dolu makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

