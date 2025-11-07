AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Kahramanmaraş'ta cami açılışında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, camilerin imanın kalbi, toplumun vicdanı, şehrin merkezi, irfanın ve ilmin yuvası anlamına geldiğini aktardı.

Sırakaya, Elbistan ilçesindeki Karahasanuşağı Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, gurbetçi vatandaşların destekleri ve iş insanı Mehmet Akif Gül tarafından babası adına yeniden yaptırılan Yusuf Gül Camii'nin açılışında, bazen sükut etmenin konuşma anlamına geldiğini, açılışı gerçekleştirilen caminin önünde de sükut etmenin anlamının hiçbir kelamla ifade edilemeyeceğini söyledi.

Medine'ye ilk vardığında Allah Resulü'nün devesinin ilk çökmüş olduğu yerde Mescid-i Nebevi'nin inşaatının göze çarptığını hatırlatan Sırakaya, "Bizim için cami imanın kalbi demektir. Bizim için cami toplumun vicdanı demektir. Bizim için cami şehrin merkezi demektir. Bizim için cami irfanın ve ilmin yuvası demektir. Allah Resulü'nün hayatından yol alacak olursak, Resulü Zişan'ın Mekke'den Medine'ye hicretinde ilk önce Küba köyüne gittiğinde Küba Mescidinin inşaatını görürüz. Esasında tüm yapılanmanın, tüm medeniyetin, tüm şehrin caminin etrafında şekillendiğini görüyoruz." diye konuştu.

Sırakaya, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye geldiğini ve caminin yıkılmış haline şahit olduğunu anımsattı.

Kalp olmadan hayat bulabilmenin mümkün olmadığını en iyi bilen milletlerden birisi olduklarını anlatan Sırakaya, "İnşallah bu camimizde bir tarafımızda ibadetimizi şekillendirirken öbür tarafta yavrularımızın medeniyet kotlarını belirlerken gençlerimizin buluşma halini, buluşma yuvasını şekillendiren ama aynı zamanda da bütün köyümüzü bir arada buluşturan sadece bir cami değil bir külliyeyi inşa eden bir mabeti inşallah bu köyümüzde kazandırmış oluyoruz. Rabbim hayırlı kılsın, Rabbim mübarek kılsın. Hayatımız boyunca da camilere hizmet eden bir nesil yetiştirmeyi Rabbim hepimize nasip etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, açılışı gerçekleştirilen ibadethanenin yapımına katkı sunan başta Mehmet Akif Gül olmak üzere herkese teşekkür etti.

Açılışa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mevlüt Kurt ve Ömer Oruç Bilal Debgici ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Elbistan Kaymakam Vekili Muammer Sarıdoğan, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve ilgililer katıldı.