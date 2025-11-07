Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:45 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:45
        Kahramanmaraş'ta 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenlenen operasyonla "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

