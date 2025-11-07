Kahramanmaraş'ta 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenlenen operasyonla "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
