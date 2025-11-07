Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dün kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, dere yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:13 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:13
        Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde İbrahim Durmaz'dan (85) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ile Malatya'dan insansız hava aracı yönlendirildi.

        Ekipler, Durmaz'ı evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki dere yatağında hareketsiz halde buldu.

        Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Durmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Atmalıkaşanlı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

