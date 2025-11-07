Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 20:16 Güncelleme: 07.11.2025 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        C.D. idaresindeki 21 AEM 391 plakalı otomobil ile A.B. yönetimindeki 46 ADF 413 plakalı otomobil, Elbistan-Göksun kara yolunun Hüyüklü Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle 46 ADF 413 plakalı otomobil ikiye ayrıldı.

        Kazada, sürücüler ile otomobillerden birinde yolcu konumunda bulunan F.C.B. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta toprak kayması: Yapım aşamasındaki 6 ev zarar gördü
        Kahramanmaraş'ta toprak kayması: Yapım aşamasındaki 6 ev zarar gördü
        Kahramanmaraş'ta 13 ve 22 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlüler yakalandı
        Kahramanmaraş'ta 13 ve 22 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlüler yakalandı
        Kahramanmaraş'ta Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
        Kahramanmaraş'ta Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
        Kahramanmaraş'ta 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Kahramanmaraş'ta cami açılışında...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Kahramanmaraş'ta cami açılışında...
        Kahramanmaraş'ta 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakal...
        Kahramanmaraş'ta 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakal...