Kahramanmaraş'ta 9 aracın hasar gördüğü zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde zincirleme trafik kazasında 9 araçta hasar meydana geldi.
Sümbüllü Bulvarı'nda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, birbirleriyle çarpışan 9 araç hasar gördü.
Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, bir süre tek şeritten sağlanan trafik kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
