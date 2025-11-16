Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        "Bir Başka Orkestra"nın özel bireyleri müzikle engelleri aşıyor

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta "Bir Başka Orkestra" projesi kapsamında bir araya gelen 36 özel gereksinimli birey, müzikle hayata tutunuyor.

        Giriş: 16.11.2025 - 11:17 Güncelleme: 16.11.2025 - 11:17
        "Bir Başka Orkestra"nın özel bireyleri müzikle engelleri aşıyor
        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta "Bir Başka Orkestra" projesi kapsamında bir araya gelen 36 özel gereksinimli birey, müzikle hayata tutunuyor.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Açık Sahne Sanat Akademisi işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, kentte müziğe ilgisi olan özel gereksinimli bireyler bir araya geliyor.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla evlerinden alınan engelliler, Açık Sahne Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen çalışmalara katılıyor ve programın ardından yeniden evlerine ulaştırılıyor.

        Birinci yılını dolduran projede yer alan 36 katılımcı, koro halinde enstrüman çalıp türküler ve şarkılar seslendiriyor.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Çakmak, AA muhabirine, projeyle özel bireylerin sanatsal yönlerini geliştirerek toplumsal hayata daha aktif katılmalarını amaçladıklarını söyledi.

        Engelsiz orkestranın çalışmalarına düzenli olarak devam ettiğini belirten Çakmak, şöyle konuştu:

        "2024 yılında kurulan koromuzda şu an itibariyle 36 engelli vatandaşımız faydalanmış oldu. En büyük konserimizi geçtiğimiz yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bin kişiye verdik. Engelsiz orkestra çalışmaları sadece özel günlerle sınırlı kalmıyor. Sürekli çalışmalarına devam ediyor. Engelli bireylerin hayatın her alanında desteklenmesi gerekiyor. Bu orkestra da onlardan biri. Bu projede engelli vatandaşlarımız, özel tınılarını halkımıza dinletme fırsatı ve imkan sağlandığında neler yapabildiğini gösterme şansını buluyor."

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi Ezgi Tekgül de müziğe gönül veren özel gereksinimli bireylerin katılabileceği bir orkestra ve koro kurma hayaliyle yola çıktıklarını belirtti.

        Her provanın keyifli ve öğretici geçtiğini dile getiren Tekgül, "Burada hep birlikte müzik yapıyoruz. Aramızda müzik eğitimi almış meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve müziğe gönül vermiş katılımcılarımız var. Hepimiz şarkı söylemeyi ve çalmayı seviyor, bunun için buluşuyoruz. Keyifli ve ciddi çalışmalar yürütüyor, emeklerimizin karşılığını aldığımız işler yapıyoruz. Her katılımcılımızın her biri çok özel ve sevgi bağının da ötesinde aynı dili konuşabilmek için birbirimizle aynı yerden bakabilmek önemli." diye konuştu.

        - Güzel vakit geçiriyoruz"

        Orkestra üyelerinden 25 yaşındaki görme engelli Abdurrahman Tepeli ise müziğe 7 yaşındayken başladığını belirterek, "Bir akrabamın hediye ettiği bağlamayla müziğe daha da bağlandım. Halk eğitim kurslarına katıldım, Güzel Sanatlar Lisesi ve ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde eğitim aldım. Koro ve saz arkadaşlarımla, hocalarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Yeni türküler öğreniyor, repertuvarımızı geliştiriyoruz ve kendimi de geliştirmeye çalışıyorum." dedi.

        Orkestrada keman çalan görme engelli müzik öğretmeni Zeynep Temirci de projenin kendisi için hem sanatsal hem de sosyal açıdan önemli katkıları olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

