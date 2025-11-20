Kahramanmaraş merkezli resmi belgede sahtecilik operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü olarak resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Kahramanmaraş, Mersin ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda sahte 3 ehliyet, 131 eğitim sertifikası belgesi, 107 ustalık belgesi, 21 kalfalık belgesi, 13 usta öğretici belgesi ve 91 SRC sertifikası ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktan serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.