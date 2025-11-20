Kahramanmaraş merkezli resmi belgede sahtecilik operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda sahte 3 ehliyet, 131 eğitim sertifikası belgesi, 107 ustalık belgesi, 21 kalfalık belgesi, 13 usta öğretici belgesi ve 91 SRC sertifikası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü olarak resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Kahramanmaraş, Mersin ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

