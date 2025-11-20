Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş merkezli resmi belgede sahtecilik operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 11:28 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş merkezli resmi belgede sahtecilik operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü olarak resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Kahramanmaraş, Mersin ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda sahte 3 ehliyet, 131 eğitim sertifikası belgesi, 107 ustalık belgesi, 21 kalfalık belgesi, 13 usta öğretici belgesi ve 91 SRC sertifikası ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktan serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Erzurum'da 500 kışlık mezar kazıldı
        Erzurum'da 500 kışlık mezar kazıldı
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Trump-Mamdani görüşmesinin tarihi belli oldu
        Trump-Mamdani görüşmesinin tarihi belli oldu
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?

        Benzer Haberler

        Ustalıktan kalfalığa, ehliyetten SRC'ye kadar sahte belge hazırlamışlar: 7...
        Ustalıktan kalfalığa, ehliyetten SRC'ye kadar sahte belge hazırlamışlar: 7...
        Kahramanmaraş'ta yeni aşçılar yetişiyor
        Kahramanmaraş'ta yeni aşçılar yetişiyor
        Kahramanmaraş'ta deprem tatbikatı yapıldı
        Kahramanmaraş'ta deprem tatbikatı yapıldı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Gerçeğini aratmayan tatbikat: Hasta yakınları sinir krizi geçirdi, güvenlik...
        Gerçeğini aratmayan tatbikat: Hasta yakınları sinir krizi geçirdi, güvenlik...
        Kahramanmaraş merkezli iki ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 15 şüphe...
        Kahramanmaraş merkezli iki ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 15 şüphe...