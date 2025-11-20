Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi.
Musa Koyun ve Esme Koyun'dan haber alamayan yakınları çiftin evine gitti.
Kırsal Eskiköy Mahallesi'ndeki evde çiftin hareketsiz yattığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiklerini belirledi.
Çiftin cansız bedenleri, Nurhak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
