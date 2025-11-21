Habertürk
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün küresel dünyanın gerçekten en büyük tehditleri de aile kurumumuzu sarsmaya yönelik. Biz aileyi aslında bir değerler sistemimizin adı olarak görüyoruz. Emniyetin, aidiyetin, koruma ve korunmanın olduğu yer olarak görüyoruz. Sahiplenmenin, dayanışmanın en fazla olması gereken yer olarak görüyoruz." dedi.

        21.11.2025 - 15:20
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Kaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesince Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Akademisi Kongresi"nin açılış törenine katıldı.

        Burada konuşan Kaya, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş'a her geldiğinde kentin biraz daha toparlanıyor olmasını görmenin sevincini yaşadığını, dünyanın hiçbir yerinde böylesi büyük bir yıkımın bu kadar kısa sürede toparlanabileceğini düşünmediğini belirtti.

        Özellikle yeni yapılan konutların sosyal donatılarıyla, okullarıyla, camileriyle, kreşleriyle, kadınlar için mesleki eğitim merkezleriyle birlikte aile yapısının korunmasına ve güçlenmesine vesile olacak şekilde yapıldığını ifade eden Kaya, "Önemli olduğunu düşündüğüm bir başka yeni projemizde, çocuk bakım evleri, kreşlerle birlikte huzur evlerinin de yan yana olup nesiller arası iletişimi güçlendirebileceğimiz yeni modeller üzerinde çalışıyoruz. Çağın en büyük tehlikesi altında bulunan aile kurumumuz. Bunun farkındayız. Bugün küresel dünyanın gerçekten en büyük tehditleri de aile kurumumuzu sarsmaya yönelik. Biz aileyi aslında bir değerler sistemimizin adı olarak görüyoruz. Emniyetin, aidiyetin, koruma ve korunmanın olduğu yer olarak görüyoruz. Sahiplenmenin, dayanışmanın en fazla olması gereken yer olarak görüyoruz." diye konuştu.

        Bir toplumda ailenin çökertilmesi halinde o ülkenin de çökertilebileceğini gördüklerini anlatan Kaya, aile ve mahremiyet konusuna çok önem verdiklerini dile getirdi.

        Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuklara mahremiyet eğitimleri verdiğini anımsatan Kaya, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Bakanlık arasında bir protokol oluşturulduğunu aktardı.

        Kaya, engellilere verilen evde bakım desteğinin de aileyi korumaya yönelik olduğunu ifade ederek, engellilerin istihdamı alanında verilen desteklerle bugün engelsiz Türkiye yolunda ailelerin desteklendiğini söyledi.

        Ülkenin güçlenmesi için öncelikle geçmişle bağı korunan bireylere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Kaya, şöyle konuştu:

        "Yani medeniyet değerlerimizle bağı kopmamış nesiller, o nesiller güçlü bir aileyi taçlandıracak ve o güçlü aileler de bütün küresel tehditlere karşı ülkemizi ayakta tutacak, güçlü toplumu inşa edecek. Buna inanıyoruz. Evlilik öncesi eğitimler çok önemli. Dolayısıyla hem genel yönetimlerimizin verdiği eğitim destekleri var hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verdiği destekler var. 2,5 milyona yakın gencimize evlilik öncesi eğitimi bugüne kadar vermişiz bakanlıklarımız bünyesinde. Yine aile eğitim programı var. Bu da aileyi tehditlere karşı koruyan her tür içeriğin olduğu özellikle küresel tehditlere karşı koruyan 6 milyona yakın kişiye de aile eğitim programımız bünyesinde özellikle aile içindeki rol paylaşımları ve ailenin güçlendirilmesine yönelik eğitimler verilmiş."

        Kaya, aileyi desteklemek için 432 sosyal hizmet merkezi ile birçok başlık altında ailelere ulaştıklarını, hükümet olarak Aile Sosyal Destek Programı'nı da çok önemsediklerini, bu kapsamda da 2017'den bu yana 10 milyon 200 bin haneye gidilerek psikolojik, sosyal destek ve eğitim desteği verildiğini kaydetti.

        Gençlik fonuna da değinen Kaya, yuva kuracak gençlerin maddi ve manevi olarak yanlarında olduklarını, bu kapsamda projeden şimdiye kadar 62 bin gence destek verildiğini, 127 bin gencin ise evlilik öncesi eğitim aldığını dile getirdi.

        Kaya, doğurganlık hızının düştüğünü, bu noktada özellikle evlilikten ve çocuk bakımından korkan gençlerin desteklenmesini kıymetli bulduklarını sözlerine ekledi.

