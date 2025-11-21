Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 18:08 Güncelleme: 21.11.2025 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 22 bin 10 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Drift attı tozu dumana kattı: O anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye 48...
        Drift attı tozu dumana kattı: O anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye 48...
        Kahramanmaraş'ta deprem sonrası nüfus yeniden yükselişe geçti
        Kahramanmaraş'ta deprem sonrası nüfus yeniden yükselişe geçti
        Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti
        Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti
        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte evrak operasyonuna 7 tutuklama
        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte evrak operasyonuna 7 tutuklama