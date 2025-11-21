Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 22 bin 10 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
