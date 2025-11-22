Kahramanmaraş'ın doğal ve kültürel değerleri takılara işleniyor

SİNAN DORUK - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı tarafından yürütülen "Kahramanmaraş'ın Zenginlikleri Projesi", kentin doğal ve kültürel değerlerini takı tasarımlarıyla buluşturuyor.

Projede Maraş burması, Afşin ters lalesi, Maraş sümbülü, Uludaz uğur böceği ve 2007'de kaçak kazı sonrası bulunan Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaik figürleri gibi özgün ögelerden esinlenilen takıların hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda tanıtılması hedefleniyor.

Projeye aktif katılan öğrenciler hem deneyim kazanıyor hem de Kahramanmaraş'ın kültürel mirasının modern dille geleceğe taşınmasına katkı sunuyor.

KSÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Kurşun, AA muhabirine, çalışmanın son aşamaya geldiğini ve ortaya çıkan ürünlerle Kahramanmaraş'ın tarihi ile kültürel mirası arasında kadim bağ kurulduğunu söyledi.

Kurşun, proje kapsamında Kahramanmaraş'a özgü doğal ve kültürel figürleri modern takılara uyarladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Programımızda başlattığımız projede artık somut sonuçlar elde etmeye başladık. Kahramanmaraş'ın doğal ve kültürel zenginliklerini küpe, kolye, broş ve bilezik gibi takılara dönüştürmeyi planlamıştık. Bugün bu planlarımızı hayata geçiriyor ve bu değerlerle güçlü bir kültürel bağ kuruyoruz. Ürünlerimizde hem kentin kadim tarihinden hem de doğal güzelliklerinden esinlendik." - Uluslararası platformlarda tanıtılacak Üretilen takıların uluslararası platformlarda tanıtılmasını hedeflediklerini vurgulayan Kurşun, "Bu ürünlerin gerçekten eşsiz olduğunu düşünüyoruz. Tasarımdan dijital modellemeye, oradan döküm ve parlatmaya kadar geçen süreçte ortaya çıkan çalışmaların dünya çapında tanıtımını amaçlıyoruz. Kahramanmaraş'ın kültürel ve doğal zenginliklerini, hazırlanan takı tasarımlarıyla uluslararası fuarlarda tanıtmak istiyoruz. Bu alanda iddialıyız çünkü ortaya çıkan ürünlerin geri dönüşleri çok güzel oldu." diye konuştu.