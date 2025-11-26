GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi öldü

Hayatını kaybeden Ramazan Dalyak'ın Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı Komando Birliğinde görevli olduğu, eşi Elmas Dalyak'ın ise hamile olduğu öğrenildi.

Elmas Dalyak da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.