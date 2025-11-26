Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi öldü

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 20:41 Güncelleme: 26.11.2025 - 20:41
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi öldü
        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaşamını yitirdi.

        Ramazan Dalyak (28) idaresindeki 46 EU 033 plakalı otomobil, Elbistan-Nurhak kara yolu kırsal Özcanlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan eşi Elmas Dalyak'ı (20) sıkıştığı yerden çıkartarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Elmas Dalyak da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hayatını kaybeden Ramazan Dalyak'ın Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı Komando Birliğinde görevli olduğu, eşi Elmas Dalyak'ın ise hamile olduğu öğrenildi.

        Dalyak çiftinin cenazeleri, yarın İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek askeri törenin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'ye gönderilecek.

