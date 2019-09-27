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Elbistan’da "dumansız araç" denetimi

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği'nin koordinesinde özel araçlardaki sigara yasağı uygulaması kapsamında 'dumansız araç' denetimi yapıldı.

Elbistan’da "dumansız araç" denetimi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin koordinesinde özel araçlardaki sigara yasağı uygulaması kapsamında ‘dumansız araç’ denetimi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası hayata geçirilen özel araçlarda sigara yasağı nedeniyle polis ekipleri denetimleri arttırdı. "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun"unda yer alan tütün ürünlerinin, hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu toplu araçlarında tüketilemeyeceği ve buna aykırı hareket edenlerin Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine göre cezalandırılacağına ilişkin hüküm uyarınca, denetime çıkan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Söğütlü Caddesi’nde uygulama yaptı. Diğer birimlerdeki polislerin de destek verdiği uygulamada, çok sayıda araç denetlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi açıkladığı özel araçlarda sigara yasağı uygulaması hayata geçirildi. Özel araçlarında sigara içtiklerini tespit ettikleri vatandaşlara, Kabahatler Kanunu çerçevesinde 153'er TL idari para cezası kesildi.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından dumansız araç denetimlerinin ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ

28 Eylül 2019 Cumartesi

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