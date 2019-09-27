Pazarcık’ta uyuşturucudan 9 kişi yakalandı

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda uyuşturucudan 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile detektör köpeği Atos’un da katıldığı 3 ayrı noktada eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:29

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.