Tarım işçilerini taşıyan traktörle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta tarım işçilerini taşıyan traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.U. (31) yönetimindeki 46 NY 532 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen tarım işçilerini taşıyan M.E. (41) yönetimindeki 46 AE 157 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktörün römorku devrildi. Kazada otomobil sürücüsü E.U. ile römorkta bulunan A.E. (41) , F.E. (63), E.E. (39), N.K. (46) ve M.E. (68) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar kentteki hastanelere götürülürken, M.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturmü sürüyor.



KAHRAMANMARAŞ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:58

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