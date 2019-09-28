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40 yıl direksiyon sallayarak ailesine baktı “Kefen boğazımızda kar ve buzda direksiyon sallayarak ...

İHA

Kahramanmaraş'ta kamyon şoförlüğü yapan Durdur Bozkurt (59), gece gündüz demeden direksiyon salladığını ve bu sayede çocuklarını büyüttüğünü söyledi.

40 yıl direksiyon sallayarak ailesine baktı “Kefen boğazımızda kar ve buzda direksiyon sallayarak çocukları büyüttüm” Şoför Durdu Bozkurt: “İşsizlik diye bir şey yok, kamyoncular şoför arıyor”

Kahramanmaraş’ta kamyon şoförlüğü yapan Durdur Bozkurt (59), gece gündüz demeden direksiyon salladığını ve bu sayede çocuklarını büyüttüğünü söyledi.
Kahramanmaraş’ta yaşayan Bozkurt, muavin olarak başladığı şoförlük mesleğinde 40 yıldır direksiyon salladığını söyledi. Kullandığı kamyonda yük taşımacılığı yapan Bozkurt, özellikle İstanbul yolculuğunun uzun ve zorlu geçtiğini söyledi. Mesleğini yaparak 3 çocuk büyüttüğünü de söyleyen Durdu Bozkurt, iş beğenmeyen gençlere, “Kamyon şoförlüğünde her zaman şoföre ihtiyaç var” diye konuştu.
Kendisinin emekli olmasına rağmen şoförlük mesleğini yapmaya devam ettiğini söyleyen Bozkurt, “1979 yılında mesleğe başladım ve severek yapıyorum. Ekmeği ben bu işte yedim, bir insan kendisini yetiştirsin her yerde iş var. İşsizlik diye bir şey yok ve her yerde şoföre ihtiyaç var. Biz her hafta İstanbul’a gideriz ve cumartesi günü çıkarız her hafta, pazar İstanbul’da oluruz işimizi halledip en geç cuma günü evimizde oluruz. İstanbul yolculuğu zor geçiyor ve ortalama bin 300 kilometre yol yapıyoruz. Menzile gidene kadar yükü teslim edene kadar yolculuğumuz devam eder. 3 tane çocuğum var 2’si evli ve çocuklarımı kamyon şoförlüğü yaparak büyüttüm. Ben bu işi yaptım ama çocuklarımı hiç bu arabaya bindirmedim ve direksiyona oturtmadım. Kefen boğazımda gece gündüz giderek çocuklarımı okuttum” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ

29 Eylül 2019 Pazar

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