Türkiye 2’ncisi Kahramanmaraş’tan çıktı

Bilge Çocuk dergisinin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği Mars’ta Hayat Hikaye Yarışmasının Türkiye 2’nci Kahramanmaraş’tan çıktı. Gazi Ortaokulu öğrencisi Didem Ülkü Demirci ödülünü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un elinden aldı.



Bilge Çocuk dergisi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen “Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması” ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerinin başvurabildiği “Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması”na yapılan binlerce başvuru arasından dereceye giren ilk üç hikaye ödüle layık görüldü. Yedi hikaye de mansiyon ödülüne hak kazandı. İsfanbul Tema Park’ta düzenlenen törende sahiplerine verildi. Öğrenciler ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un elinden aldı.

İsfanbul Tema Park’ta yapılan ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk törene katılan binlerce öğrenciye “kuzularım” diye hitap etti.



"Bu yarışma neden umutlanmamız gerektiğini açıklıyor"

“Bilge Çocuk dergisinin çocuklar için bir hayat ve hayal hazırlayan bu toplantısında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum” diyen Selçuk: “Çocuklarımızın Mars’la ilgili bir yarışmaya katılıyor olması niye umutlanmamız gerektiğini açıklıyor. İnşallah hep birlikte çok güzel işler yapacağız, yeter ki siz bu ülkeye sahip çıkın ve ülkemizin geleceği için heyecanlanın” dedi.

Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat ise “Bugün çok güzel bir hava var pırıl pırıl bir gün ve onu tamamlayan binlerce bilge çocuk burada. Çocuklar ailelerin meyvesi ailenin neslimizin ve ülkemizin devamı. Çocuk taze bir çiçek. Çocuğu itina ve sevgiyle yetiştirmek gerek” diye konuştu.



Yarışma geleneksel bir hale gelecek

Ödül töreninde binlerce öğrenciyi ağırladıklarını kaydeden Albayrak Medya Grubu Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü ise Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması’nın çocukların hayal dünyalarını ve yazma becerilerini geliştirmek için önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çekti. Hanönü yarışmanın geleneksel hale geleceğini söyledi. Yarışmaya başvuran tüm hikayelerin tek bir kitapta toplanarak Bilge Çocuk dergisi tarafından okuyucularla buluşturulacağı öğrenildi.



Birinci Elazığ’dan, ikinci Kahramanmaraş’tan, üçüncü Konya’dan

Türkiye genelinden binlerce hikaye başvurusu alınan yarışmada Türkiye derecesine giren hikayeler; Elazığ, Kahramanmaraş ve Konya’dan oldu. Elazığ’dan katılan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Yusuf Çağrı Güler’in hikayesi yarışmanın birincisi seçilirken Kahramanmaraş’tan katılan Gazi Ortaokulu öğrencisi Didem Ülkü Demirci’nin hikayesi ikinci, Konya’dan katılan İhsan Kabadayı Ortaokulu öğrencisi Nezaket Sena Özgüner’in hikayesi de üçüncü seçildi. Ayrıca yedi kişiye de mansiyon ödülüne hak kazandı. Türkiye birincisine 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL ödül verilirken mansiyon ödülü alan yedi kişiye de bisiklet hediye edildi.

Yarışmaya başvuran tüm hikayeler kitaplaştırılarak Bilge Çocuk dergisi tarafından okuyucularla buluşturulacak.

KAHRAMANMARAŞ 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

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