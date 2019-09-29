Türkiye 2’ncisi Kahramanmaraş’tan çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye 2’ncisi Kahramanmaraş’tan çıktı

İHA

Bilge Çocuk dergisinin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği Mars'ta Hayat Hikaye Yarışmasının Türkiye 2'nci Kahramanmaraş'tan çıktı. Gazi Ortaokulu öğrencisi Didem Ülkü Demirci ödülünü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un elinden aldı.

Türkiye 2’ncisi Kahramanmaraş’tan çıktı

Bilge Çocuk dergisinin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği Mars’ta Hayat Hikaye Yarışmasının Türkiye 2’nci Kahramanmaraş’tan çıktı. Gazi Ortaokulu öğrencisi Didem Ülkü Demirci ödülünü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un elinden aldı.

Bilge Çocuk dergisi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen “Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması” ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerinin başvurabildiği “Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması”na yapılan binlerce başvuru arasından dereceye giren ilk üç hikaye ödüle layık görüldü. Yedi hikaye de mansiyon ödülüne hak kazandı. İsfanbul Tema Park’ta düzenlenen törende sahiplerine verildi. Öğrenciler ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un elinden aldı.
İsfanbul Tema Park’ta yapılan ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk törene katılan binlerce öğrenciye “kuzularım” diye hitap etti.

"Bu yarışma neden umutlanmamız gerektiğini açıklıyor"
“Bilge Çocuk dergisinin çocuklar için bir hayat ve hayal hazırlayan bu toplantısında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum” diyen Selçuk: “Çocuklarımızın Mars’la ilgili bir yarışmaya katılıyor olması niye umutlanmamız gerektiğini açıklıyor. İnşallah hep birlikte çok güzel işler yapacağız, yeter ki siz bu ülkeye sahip çıkın ve ülkemizin geleceği için heyecanlanın” dedi.
Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat ise “Bugün çok güzel bir hava var pırıl pırıl bir gün ve onu tamamlayan binlerce bilge çocuk burada. Çocuklar ailelerin meyvesi ailenin neslimizin ve ülkemizin devamı. Çocuk taze bir çiçek. Çocuğu itina ve sevgiyle yetiştirmek gerek” diye konuştu.

Yarışma geleneksel bir hale gelecek
Ödül töreninde binlerce öğrenciyi ağırladıklarını kaydeden Albayrak Medya Grubu Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü ise Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması’nın çocukların hayal dünyalarını ve yazma becerilerini geliştirmek için önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çekti. Hanönü yarışmanın geleneksel hale geleceğini söyledi. Yarışmaya başvuran tüm hikayelerin tek bir kitapta toplanarak Bilge Çocuk dergisi tarafından okuyucularla buluşturulacağı öğrenildi.

Birinci Elazığ’dan, ikinci Kahramanmaraş’tan, üçüncü Konya’dan
Türkiye genelinden binlerce hikaye başvurusu alınan yarışmada Türkiye derecesine giren hikayeler; Elazığ, Kahramanmaraş ve Konya’dan oldu. Elazığ’dan katılan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Yusuf Çağrı Güler’in hikayesi yarışmanın birincisi seçilirken Kahramanmaraş’tan katılan Gazi Ortaokulu öğrencisi Didem Ülkü Demirci’nin hikayesi ikinci, Konya’dan katılan İhsan Kabadayı Ortaokulu öğrencisi Nezaket Sena Özgüner’in hikayesi de üçüncü seçildi. Ayrıca yedi kişiye de mansiyon ödülüne hak kazandı. Türkiye birincisine 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL ödül verilirken mansiyon ödülü alan yedi kişiye de bisiklet hediye edildi.
Yarışmaya başvuran tüm hikayeler kitaplaştırılarak Bilge Çocuk dergisi tarafından okuyucularla buluşturulacak.

KAHRAMANMARAŞ

30 Eylül 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:59
  • GÜNEŞ 06:19
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:26
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta define arayan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta define arayan 5 kişi yakalandı
Metal mutfak eşya ihracatında hedef 1 milyar dolar
YEREL HABERLER Metal mutfak eşya ihracatında hedef 1 milyar dolar
40 yıl direksiyon sallayarak ailesine baktı “Kefen boğazımızda kar ve buzda direksiyon sallayarak çocukları büyüttüm” Şoför Durdu Bozkurt: “İşsizlik diye bir şey yok, kamyoncular şoför arıyor”
YEREL HABERLER 40 yıl direksiyon sallayarak ailesine baktı “Kefen ...
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 6 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan traktörle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan traktörle otomobil çarpıştı: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X