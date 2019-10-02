Elbistan’da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Doğan Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik jandarma ekipleri operasyon yaptı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 2 bin 300 gram uyuşturucu madde ile birlikte 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Y ve H.V.K. gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:23

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.