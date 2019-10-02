Elbistan’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir şahıs ile ondan uyuşturucu madde satın alan bir şahsı yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada, 3 parça halinde toplam 0.93 gram ateş buz metamfetamin adılı uyuşturucu madde ile 4 adet captagon isimli uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 85 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Elbistan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüpheli, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:23

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.