Paraşütçü karayoluna indi Kahramanmaraş’ta bir paraşütçü iniş yerini hesaplayamayınca karayoluna inmek zorunda kaldı

Kahramanmaraş’ta bir paraşütçü iniş yerini hesaplayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna iniş yapmak zorunda kaldı.

Kahramanmaraş’ın Ahir Dağı’ndan havalanan ve ismi öğrenilemeyen yamaç paraşütçü, gökyüzünde süzüldükten sonra iniş için belirlenen noktaya doğru hareket etti. Yavaş yavaş iniş için belirtilen Gayberli Mahallesi’ndeki noktaya doğru inen genç paraşütçü iniş yerini tam olarak ayarlayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna inmek zorunda kaldı.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, paraşütçü her hangi bir kaza almadan yoldan ayrılarak araziye geri döndü.

KAHRAMANMARAŞ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

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