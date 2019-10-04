Silah kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 9 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik Kahramanmaraş, İzmir, Gaziantep, Adana ve Mardin'deki 14 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu Kalaşnikof silah, değişik çaplarda 5 adet ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 3 adet çevirme tabanca, 4 adet pompalı tüfek, 193 adet Kalaşnikof mermisi, 231 adet tabanca mermisi, 79 adet tüfek fişeği, 2 adet Kalaşnikof şarjörü ve 7 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Kalaşnikof silahın şüphelilerden birine ait evdeki bakır kazan içinde ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.

KAHRAMANMARAŞ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:20

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.