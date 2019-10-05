Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultramaraton Türkiye Şampiyonası start aldı 3 ilçe geçip 100 kilometre koşacaklar

Elbistan Kaymakamlığı, Elbistan Belediyesi ve Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen ElbistanAfşinEkinözü (EAE) Ultramaraton Türkiye Şampiyonası start aldı.

Şampiyonaya yurt içi ve yurt dışından katılan 70’ten fazla sporcu, 3 ilçeyi geçip 100 kilometrelik zorlu parkuru 18 saatte tamamlamaya çalışacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Elbistan Kaymakamlığı, Elbistan Belediyesi ve Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen ElbistanAfşinEkinözü (EAE) Ultramaraton Türkiye Şampiyonası, Kavaktepe Mahallesi’nden saat 08.00 itibariyle başladı. Almanya’da yaşayan astım hastası İbrahim Şahin’in 2009 yılında tek başına koştuğu önemli spor organizasyonunun 9.’sunun startı, saat 08.00’de Kavaktepe Mahallesi’nden verildi. Elbistan’dan başlayıp Afşin ve Ekinözü ilçelerini içine alan 100 kilometrelik parkuru tamamlamak için yurt dışından ve Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen 3’ü kadın 72 sporcu start aldı.



Kaymakam Demir: "Dünyanın sayılı spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyoruz"

10. ElbistanAfşinEkinözü Ultramaratonu Türkiye Şampiyonası’nın startı öncesinde değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, dünyanın sayılı spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Kaymakam Demir, “Bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten önemli bir organizasyon. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Bütün Türkiye’ye de en güzel şekilde anlatalım. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Gerçekten insanüstü bir mücadele verecekler. 100 kilometre koşulacak. Bütün sporcularımızı kutluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise sporculara teşekkür ederek, “Bu sene gerçekleştirilen koşumuz 100 kilometre ve uluslar arası bir mücadele olacak. Kentimizin tanıtımı adına çok önemli bir organizasyon. Bundan sonraki programların çok daha renkli ve katılımın fazla olacağını ümit ediyorum. Bunu sağlamak için de Elbistan Belediyesi olarak her türlü imkanımızı seferber edeceğiz” dedi.

Ultramaratona Ekinözü ilçesinden katılan 65 yaşındaki sporcu Muharrem Karaçizmeli, daha önce de aynı parkurda koştuğunu belirterek, dev spor organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

2.kez ElbistanAfşinEkinözü Ultramaratonu’na katılan Moldovalı sporcu Svetlana Shepeleva ise, “İstanbul’dan geldim. İkinci defa koşuyorum. Çok güzel bir yer. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı..

Ultramaratonu 2009 yılında ilk kez koşan İbrahim Şahin de, “Bizi yalnız bırakmayan Elbistan Kaymakamımız, Elbistan Belediye Başkanımız ve tüm herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda, Avrupa, Asya ve Dünya Ultramaraton Şampiyonalarına ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Eşi Svetlana Shepeleva ile birlikte koşuya katılan Murat Kaya ise, ultramaratonu en iyi derece ile tamamlamak istediğini söyledi.

Konuşmaların ardından zorlu koşunun startı Elbistan Kaymakamı Özkan Demir tarafından verildi. Sporcular, alkışlar eşliğinde 100 kilometrelik koşuya başladı.

KAHRAMANMARAŞ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:18

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.