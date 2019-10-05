Piserro Kahramanmaraşspor - Eyüpspor: 1-0

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Erkan Engin, Suat Güz, Mehmet Akıncık
PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: ÖzkanHüseyin Cihan, Nuri Melih, Emrullah(Dk.85 Burak Can Kunt), Haluk(Dk.68 Yasin), Fatih Kamacı, Cerem Talha, Gökhan, Fatih Çiplak, Rıdvan, Abdullah(Dk.61 İsa)
EYÜPSPOR: AlpGöksu(Dk.77 Muhammet Sercan Türkeri), Muharrem, Uğur Mustafa, Berkan Burak Turan(Dk.80 İzlem Anıl), Mahsun(Dk.68 Harun), Gürcan, Eren, Muhammet Yeşil, Ali, Metehan
GOLLER: Dk.17 Cerem Talha (Piserro Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Emrullah, Fatih Çiplak, Özkan (Piserro Kahramanmaraşspor) Muharrem, Berkan Burak Turan, İzlem Anıl (Eyüpspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 6'ncı haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 yendi.
17'nci dakikada aldığı topla ceza sahasına giren Kahramanmaraşspor'dan Cerem Talha, meşin yuvarlağı kalecinin solundan kaleye gönderdi: 1-0
Karşılaşma, Kahramanmaraşspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
KAHRAMANMARAŞ
05 Ekim 2019 Cumartesi
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