Seda Sayan'a hakaret edene kamuya yararlı işte çalışma cezası

- ŞARKICI ve sunucu Seda Sayan ile eski erkek arkadaşı Erkan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1800 lira adli para cezasına çarptırılan Zekeriya Atak, parayı ödemeyince cezası 180 saat kamuya yararlı bir işte çalışmaya çevrildi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Zekeriya Atak, özel bir televizyon kanalında Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katıldı ve 'Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız' diyerek stüdyoyu terk etti. Ardından sosyal medyada bir video yayınlayan Zekeriya Atak, Zuhal Topal'ın programına kendisini Seda Sayan'ın gönderdiğini ve bunun karşılığında da Sayan ve eski erkek arkadaşı Erkan Çelik'ten 4 bin 350 lira aldığını söyledi.

Sayan ve Çelik'in şikayeti üzerine hakaretten 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle İstanbul 55'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Atak, 90 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme daha sonra cezayı günlüğü 20 liradan 1800 lira paraya çevirip, Atak'ın para cezasını 4 eşit taksitte ödemesine hükmetti. Ancak Atak cezayı ödemedi. Bunun üzerine cezası 'Kamuya yararlı bir işte çalıştırma' cezasına çevrildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Zekeriya Atak'a gönderilen çağrı kağıdında 90 gün hapis cezasının 180 saat kamuya yararlı işte çalıştırma cezasına çevrildiği ve en yakın cumhuriyet başsavcılığına müracaat etmesi gerektiği belirtildi. Atak, İstanbul'da olduğunu ve Pazartesi günü adliyeye gideceğini söyledi.

TAZMİNAT CEZASINA İTİRAZ ETTİ

Öte yandan Zekeriya Atak hakkında katıldığı izdivaç programını 'Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız' diyerek stüdyoyu terk etmesi nedeniyle Zuhal Topal tarafından tazminat davası açılmış, dava sonunda Atak'ın Topal'a 10 bin lira manevi tazminat ödemsine karar verilmişti. Zekeriya Atak, bir üst mahkemeye başvurarak tazminat kararına itiraz ettiklerini söyledi.



KAHRAMANMARAŞ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:05

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