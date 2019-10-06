Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 gözaltı

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KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece il girişinde şüpheli araç ve kişilere karşı uygulama noktası oluşturdu. Burada durdurulan araç ve içerisindekilerin üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, 5 kişiyi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.



KAHRAMANMARAŞ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:17

YATSI 19:31

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