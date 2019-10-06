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Kahramanmaraş’ta ahır yangını: 17 hayvan telef oldu

İHA

Kahramanmaraş'ta bir ahırda çıkan yangın sonrası 17 hayvan yanarak telef oldu.

Kahramanmaraş’ta ahır yangını: 17 hayvan telef oldu

Kahramanmaraş’ta bir ahırda çıkan yangın sonrası 17 hayvan yanarak telef oldu.
Yangın, Çağlayancerit ilçesinin Helete mahallesinde Mehmet Tatlıgül'ün evinin yanındaki ahırda yangın çıktı. İddiaya göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüyerek ahırın tamamını sardı. Yangını gören çevredekiler kendi imkanlarıyla söndürme çalışmaları başlattı. İtfaiyenin de destek verdiği söndürme işleminin ardından yapılan inceleme sonrası 17 büyükbaş hayvan yanarak öldü.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ

06 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:05
  • GÜNEŞ 06:25
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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