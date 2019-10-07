SANKON'u sevindiren düğün Genel başkan Ferudun Cevahiroğlu kardeşini evlendirdi

– Sanayici İş Kadınları ve İşadamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’nun kardeşi Batuhan Cevahiroğlu dünya evine girdi. Düğüne siyasilerden tebrik mesajları geldi.

Sanayici İş Kadınları ve İşadamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’nun kardeşi Batuhan Cevahiroğlu, kendisi gibi sosyolog olan Pakize Berk ile dünya evine girdi. Kahramanmaraş’ta gerçekleşen düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. 4 gün boyunca süren düğün için çok sayıda tebrik mesajı geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici düğüne çelenk ve telgraf yolladı.

KAHRAMANMARAŞ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:06

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