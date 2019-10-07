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Mahir Ünal: Terör koridoru ile Türkiye'nin Afrika ve Hindistan ile ilişkisini kesmek istiyorlar

DHA

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, dünyada bir güç kaymasının yaşandığını, bunun da batıdan doğuya doğru olduğunu belirterek, "Bugün Kuzey Afrika'dan Afganistan'a kadar uzatmaya çalıştıkları terör koridorunun amacı ne? Bizim Afrika ve Hindistan ile ilişkimizi kesmek. Çünkü geleceğin dünyası yeniden Afrika ve Hindistan'da şekilleniyor ve Türkiye bütün bu değişimin merkezinde, kalbinde" dedi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) akademik yılın açılışını Mahir Ünal'ın 'Değişimin kısa tarihi ve bugün' isimli dersi ile gerçekleştirdi. Ders öncesi KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ı makamında ziyaret eden Mahir Ünal daha sonra yemekhaneye geçerek öğrencilerle birlikte yemek yedi. Öğrencilerle sohbet eden Ünal, Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nadaki ilk derse katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'ın konuşmasının ardından derse geçildi.
Ders için kürsüye gelen Mahir Ünal, çocukken evin önüne merkebinde rengarenk leğenleri olan bir çerçinin geldiğini ve heybesinden çıkardığı bronz bir atı 2 leğene aldığını söyledi. Çocuk aklıyla 'Burada bir terslik var' dediğini sonra sosyoloji doktorasını yaparken bir şey fark ettiğini ifade eden Ünal, "Biz, sahip olduğumuz her şeyi o plastik ama rengarenk şeylerle değiştirdik. O kadar tatlı bir şekilde değiştirdiler ki, bize 'Modern olacaksınız, çağdaş olacaksınız, aydın olacaksınız' diye bizim elimizdeki merhamet, iyilik, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma bunları adeta ötekileştirdik" dedi.
'GELİŞMİŞ ÜLKELER, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN ÖZGÜVENLERİNİ SALDIRIRLAR'
Modern ve çağdaş olmaya karşı olmadığını ancak din dersi öğretmeniyken kendisine 'Din dersi öğretmenisiniz ama ne kadar aydınsınız, ne kadar çağdaşsınız' denildiğini ve bunu da hakaret olarak kabul ettiğini kaydeden Ünal, şunları söyledi:
"Yani 'Aydınlık ve çağdaşlık bizim tekelimizde, sizlerde pis köylüler geldiniz ama ne kadar aydın ve çağdaş olduğunuzu biz ölçeceğiz, o ölçüye göre değerlendireceğiz sonra size bu konuda bir kıymet verebiliriz.' Maalesef bu toplum çok uzun bir süre bunu yaşadı. Sömürü sonrası sistemlerde çok keskin bir tuzak vardır. Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin özgüvenlerini saldırırlar. İHA, SİHA yaparsınız derler ki 'O ne ya drone, bildiğin drone.' Uçan araç yaparsınız 'Ya bırak Allah aşkına 4 tane leğen koymuş.' Konya'da üniversite öğrencileri robotik çalışmalar yaparlar, kazara robotun bir tanesi masadan düşer etki ajanları anında Twitter'da ortalığı yıkarlar dalga geçmek, itibarsızlaştırmak ve itibar suikastı yapmak adına. Özgüvenimize saldırmalarına müsaade etmeyeceğiz öncelikli olarak gençler. Asla kimsenin sizin yapabilme iradenize ve özgüveninize saldırmasına müsaade etmeyeceksiniz."
'DÜNYADA GÜÇ, BATIDAN DOĞUYA KAYIYOR'
100 yıl önce olduğu gibi dünyanın şu an yeni bir kırılmanın eşiğinde olduğunu ifade eden Mahir Ünal, şöyle devam etti:
"Şundan emin olun gençler, Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıl biraz daha mukavemet göstererek sağlam durması gerekiyor. Çünkü dünyanın yaşadığı güç kayması, ki bunu geçtiğimiz günlerde Fransa Başkanı Macron da ifade etti. Bugün güç nereye kayıyor? Batıdan tekrar doğuya kayıyor. Bugün Kuzey Afrika'dan Afganistan'a kadar uzatmaya çalıştıkları terör koridorunun amacı ne? Bizim Afrika ve Hindistan ile ilişkimizi kesmek. Çünkü geleceğin dünyası yeniden Afrika ve Hindistan'da şekilleniyor ve Türkiye bütün bu değişimin merkezinde, kalbinde. Türkiye'nin en büyük avantajı sanayisi ve teknolojisi değil, Türkiye'nin en büyük avantajı biliyor musunuz ?Sizlersiniz. Türkiye'nin en büyük avantajı genç, dinamik, istekli, yüksek motivasyonu olan, asabiyesi güçlü gençler. Çünkü bugün dünyanın yaşadığı en temel sorun insan kaynağı."
'İNSAN KENDİ ÜLKESİNİN GELECEĞİNE YÖNELİK  NEDEN KARAMSARLIK ÜRETİR'
ABD ve Avrupa'nın nüfusunun hızla yaşlandığını kaydeden Mahir Ünal, "Türkiye'nin geleceği sevgili gençler çok aydınlık. Bundan emin olun. Bakın 23 Haziran seçimlerinden önce ortalığı yıktılar 'Temmuz ayında ekonomi bitiyor, dolar 12 lira olacak Türkiye batıyor' ortalığı yıkıyorlardı değil mi? Peki ne oldu temmuz ayını, eylül ayını geçirdik. Şu anda bizim yani TÜİK verilerini söylemiyorum. OECD verilerine göre de Türkiye makro ekonomik göstergeleri son derece hızla düzelen, Dünya Bankası'nın Türkiye'nin büyüme oranını pozitif yönde revize ettiği, FITCH'in Türkiye'nin ekonomisini direncini pekiştirdiği açıklamalar görüyoruz. Peki bir insan kendi ülkesinin geleceğine dair neden karamsarlık üretir? İki sebebi vardır ya etki ajanıdır ya da ülkesine olan inancını kaybetmiştir" dedi.
ARDA AYTEN'İ TEBRİK ETTİ
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon lira kazanan KSÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten de dersi dinleyenler arasında yer aldı. Dersin sonunda KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Mahir Ünal'a İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Arif Yücel tarafından tuğra formunda hazırlanan hüsn-i hat tablosunu hediye etti. Can, Arda Ayten'e de İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının yazılı olduğu bir plaket hediye etti. Plaketi Ayten'e Mahir Ünal verip tebrik etti. 

KAHRAMANMARAŞ

07 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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