Tarihi Maraş Kalesi’nde çevre düzenlemesi Başkan Güngör: "Maraş Kalesi kısa sürede kapılarını açacak"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Maraş Kalesi’nde çevre düzenleme çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak ziyarete açılacağını söyledi.

Başkan Güngör, tarihi kaledeki çalışmaları incelemeleri sırasında, kalenin kentin kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kalenin surlarının geçen yıl restore edildiğini söyleyen Güngör, “Kahramanmaraş kadim tarihe sahip ve aynı zamanda milli mücadelede öne çıkan bir şehrimiz. Bu kadim tarihimizde kalemizin de son derece önemli bir yeri var. Burası, rahmet ve minnetle andığımız Rıdvan Hoca’nın Ulu Cami’de, ‘hürriyeti olmayan bir milletin Cuma namazı kılması caiz değildir’ diyerek Türk Bayrağı’nın tekrar dalgalandırıldığı mekandır" dedi.

2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığının kaledeki restorasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için Büyükşehir Belediyesinden tahsis istediğini ve devrin gerçekleştiğini anlatan Başkan Güngör, "2018 yılı sonunda da kale surlarının restorasyonu tamamlanmış. Fakat çevre düzenlemesi işi sonuçlandırılamamıştı. Bakanlığımızdan kalenin çevre düzenlemesinin belediyemiz tarafından yapılması talebi geldi. Hemen çalışmalara başladık, projemizi hazırladık ve kuruldan iznimizi aldık. Fen İşleri Dairesine bağlı ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Kurtuluş mücadelemizin 100. yılındayız. Kalemiz de sembol mekanlarımızdan biri. Şehrimizin kadim tarihine yakışır bir şekilde, kısa süre içerisinde Tarihi Maraş Kalesi’ni hemşerilerimizin ziyaretine açacağız" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:07

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