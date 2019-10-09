Kahramanmaraş’ta silah kaçakçıları tutuklandı

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Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 Ekim günü Kahramanmaraş, İzmir, Gaziantep, Adana ve Mardin’de silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden Tuncay Ç. (26), Özcan A. (45), Ahmet Ç. (48), Halit Ç. (51) ile Nazım K.(30) sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer zanlılardan 3’ü adli kontrol kararıyla, 1’i ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAHRAMANMARAŞ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:07

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