Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, KahramanmaraşKayseri yolu 23’üncü kilometresinde meydana geldi. Ergül M. idaresindeki 27 AD 579 plakalı otomobil, Kahramanmaraş’tan Göksun istikametine seyrederken Kürtül mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Ergün M. ile yolcu konumundaki Nazmiye M. ve Hatice M. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAHRAMANMARAŞ
11 Ekim 2019 Cuma
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