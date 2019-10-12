Mahalle esnafından harekata Türk bayraklı destek Kahramanmaraş’ta Serintepe Mahallesi esnaf iş yerlerine Türk bayrağı asarak barış pınarı harekatına destek oldu Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak: “Mahalle olarak ordumuzun yanındayız”

Kahramanmaraş’ta mahalle esnafları Suriye’nin kuzeyine düzenlenen ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek amaçlı iş yerlerine Türk bayrağı astı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyine yapılan barış pınarı harekatına destek için Onikişubat ilçesi Serintepe mahallesi esnaf ve vatandaşlarından destek geldi. Mahalle muhtarı Ramazan Gürbak tarafından ‘as bayrakları’ kampanyasıyla vatandaşlar iş yerlerini Türk Bayrağı ile donattı.

Yaklaşık 2 bin hanenin olduğu mahallede, Mehmetçiğe ve harekata destek amaçlı iş yerlerinin Türk bayraklarıyla donatıldığını söyleyen Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak, “İstiklal mücadelesinin ilk başladığı yer Kahramanmaraş’tır. Bu nedenle Serintepe Mahallesi olarak Türk askerimizi destekleme amacıyla barış pınarı harekatı adı ile başlanılan ve başta Suriye’nin güvenli toprak bütünlüğünü korumak kendi sınır bölgemizi terör tehditlerine karşı muhafaza etmek amacıyla Türk ordumuz barış elçileriyle hareket halindedir. Bizde bu nedenle mahalle esnafı ve sakinleri olarak onlara destek olabilme adına bayrak kampanyası başlattık. Başta esnafımız olmak üzere yaklaşık 2 bin hanemize ulaştık ve ordumuzun yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla bayraklarımızı astık. Burada Suriyeliler de var ve Türk bayrağımızı astılar. Kim ne dersi desin Siyonist ve emperyalistlere karşı biz topraklarımızı koruyacağız.

Mahalle sakinlerinden Feriha Çakmak ise, “Cumhurbaşkanımız çok iyisini yaptı ve hakkımızda hayırlısı olsun. Askerimize ve milletimize güveniyoruz kampanyaya da destek oluyoruz” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

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