Kahramanmaraşlılar “dev indirimleri” sevdi

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Kahramanmaraşlılara Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin Garaj Günleri’nde, ulusal ve uluslararası birçok markanın ürünü cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ulusal ve uluslararası birçok markanın stok fazlası ve outlet ürünlerinin “dev indirimli” fiyatlarıyla 4 Ekim’de yeniden kapılarını açan Garaj Günleri, 13 Ekim’e kadar konuklarını ağırlamayı sürdürecek.

Piazza’nın kapalı otoparkında kurulan özel stantlarda elektronik eşyadan konfeksiyona, spor giyimden kitap ve mutfak gereçlerine kadar binlerce ürün “Çılgın” diye tabir edilen fiyatlarla satışa sunuluyor.

KAHRAMANMARAŞ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:08

YATSI 19:23

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