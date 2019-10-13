Yaya geçidinde kaza: 4 yaralı

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara yol vermek için duran Ahmet G. idaresindeki 46 FC 519 plakalı otomobile, Murat K. yönetimindeki 46 KJ 643 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet G. idaresindeki otomobil o sırada yaya geçidindeki 4 kişiye çarptı.

Kaza sonrası yaralanan Seda B. (19), Fatma K. (61), Fatma E. (54) ve Nuran K. (34) sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAHRAMANMARAŞ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:07

YATSI 19:21

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