Yakıtı biten otomobili ayakla ittirerek götüren sürücülere 225'er lira ceza

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Kahramanmaraş’ta yakıtı biten otomobili, başka bir otomobilin ön kaputuna oturup ayaklarıyla ittirmek suretiyle akaryakıt istasyonuna götüren iki sürücüye 225'er lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi’nden alınan bilgiye göre, Trafik Kanunu 65/1k maddesindeki ‘çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçların çekilmesi’ ile ilgili kurala uyulmaması nedeniyle her iki sürücüye de 225’er lira cezai işlem uygulandı.

Onikişubat ilçesi Şeyh Edibali Bulvarı'ndaki olayda, seyir halindeki bir otomobilin yakıtı bitince otomobil sürücüsü arkadaşlarından yardım istemiş, çekme halatı bulamayan gençler, otomobilin ön kaputuna oturarak yakıtı biten otomobili ayakları yardımıyla itekleyerek benzin istasyonuna götürmüşlerdi.

KAHRAMANMARAŞ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:11

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