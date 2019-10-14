Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır Sulh Ceza Hakimliğince hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan E.Ç.’yi (27) Dulkadiroğlu ilçesi Beşenli Mahallesi'nde yapılan araştırma sonucu yakaladı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda E.Ç.'yi saklandığı mahallede gözaltına aldı. FETÖ şüphelisi, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

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