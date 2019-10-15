Kırmızı ışıkta geçen 41 yayaya 4 bin 428 lira ceza

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Kahramanmaraş’ta kırmızı ışıkta geçen 41 kişiye 4 bin 428 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması, yayaların güvenliğinin ön plana çıkarılması ve bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla yaya uygulaması yaptı. Uygulamalarda, yayalara yanan kırmızı ışık ikazına uymayan 41 kişiye toplam 4 bin 428 lira cezai işlem uygulandı.

KAHRAMANMARAŞ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:13

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