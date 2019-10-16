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Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

İHA

Kahramanmaraş'ta aniden bastıran sağanak yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Kahramanmaraş’ta aniden bastıran sağanak yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yaklaşık yarım saat sürdü. Yağmurun etkisiyle vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da koşarak saçaklara sığındı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle esnaf, iş yerlerinin önündeki ürünlerinin üzerini kapatarak korudu.
Aralıklarla devam eden yağmur yerini güneşli havaya bıraktı.

KAHRAMANMARAŞ

16 Ekim 2019 Çarşamba

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