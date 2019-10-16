Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

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Kahramanmaraş’ta aniden bastıran sağanak yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yaklaşık yarım saat sürdü. Yağmurun etkisiyle vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da koşarak saçaklara sığındı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle esnaf, iş yerlerinin önündeki ürünlerinin üzerini kapatarak korudu.

Aralıklarla devam eden yağmur yerini güneşli havaya bıraktı.

KAHRAMANMARAŞ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:02

YATSI 19:17

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