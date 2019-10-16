Kahramanmara\u015f \u0131n Elbistan il\u00e7esinde yeni sanayi sitesinde silahl\u0131 sald\u0131r\u0131ya u\u011frayan ki\u015fi yaraland\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re, 34 ya\u015f\u0131ndaki Hayrettin D. isimli \u015fah\u0131s, arac\u0131ndaki ar\u0131zan\u0131n tamiri i\u00e7in yeni sanayi sitesi 19. bloktaki bir i\u015f yerine geldi. Bu s\u0131rada Hayrettin D.\u2019ye bir otomobil i\u00e7erisinden tabanca ile ate\u015f eden \u015fah\u0131s olay yerinden ka\u00e7t\u0131. Kar\u0131n b\u00f6lgesine isabet eden mermi nedeniyle yaralanan Hayrettin D., kanlar i\u00e7erisinde yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131. Yaral\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131na ilk olarak \u00e7evredeki esnaf ko\u015ftu. Olay yerine \u00e7a\u011fr\u0131lan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131lan yaral\u0131n\u0131n ameliyata al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ve durumunun kritik oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. \u0130hbar\u0131n ard\u0131ndan b\u00f6lgeye gelen polis ekipleri, olay yerini g\u00fcvenlik \u00e7emberi i\u00e7erisine ald\u0131. Olay yeri inceleme ekipleri, bo\u015f kovan ve di\u011fer delilleri inceleme alt\u0131na al\u0131rken, kimli\u011fi belirlenen sald\u0131rgan\u0131n yakalanmas\u0131 i\u00e7in geni\u015f \u00e7apl\u0131 ara\u015ft\u0131rma ba\u015flat\u0131ld\u0131.