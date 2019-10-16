Elbistan'da lavanta vadisi oluşturuluyor Elbistan’ı, ‘lavanta kokulu ilçe’ haline getirecek proje kapsamında 100 dönümlük alana ekilecek ilk 7 bin fide, seralarda toprakla buluştu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Lavanta Vadisi Projesi kapsamında, Elbistan Belediyesi bünyesindeki seralarda lavanta çiçeği yetiştirilmeye başlandı.

Elbistan’ı, ‘lavanta kokulu ilçe’ haline getirecek proje kapsamında Pınarbaşı mesire alanı arkasındaki 100 dönümlük alana ekilecek ilk 7 bin fide, seralarda toprakla buluştu. Bu sayı, kısa süre içerisinde 30 bin adede çıkarılacak. Elbistan’ın turizmine büyük katkı sağlaması düşünülen Lavanta Vadisi Projesi kapsamında, Taşburun Mahallesi’nden başlayarak Pınarbaşı mesire alanına gelen Çubuklu Deresi’nin her iki yakasındaki 100 dönümlük alan, mor bahçelere dönüşecek.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, projenin tüm etaplarının hayata geçmesi ile birlikte Elbistan’ın Türkiye’deki en büyük lavanta vadisinden birine sahip olacağını vurguladı.

Yapılan araştırmaların sonucunda Elbistan’ın iklimi ve toprak yapısının lavanta yetiştiriciliği için uygun olduğunun belirlendiğini ifade eden Başkan Gürbüz, “Bu kapsamda Pınarbaşı Mesire alanımızın arkasında bulunan ve yaklaşık 100 dönüm alana sahip olan Çubuklu Deresi vadisi için, Lavanta Vadisi Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Bu proje şu an Türkiye de en büyük lavanta vadisi arasında ilk sıralarda yer alacak. Yapılan araştırmalarda lavanta çiçeğinin ekolojik olarak Elbistan iklimi ile örtüştüğü tespit edilmişti. Şuan seralarımızda lavanta çiçeği yetiştirmeye başladık. İlk olarak 7 bin adet lavanta çiçeği ekimi yapıldı. Bu sayıyı kısa sürede 30 bin adede çıkaracağız” dedi.

Lavanta vadisinin, Elbistan’ın turizmine sunacağı katkısının yanı sıra ekonomik yönden de yadsınamayacak bir desteği getireceğinin altı çizen Başkan Gürbüz, “Ülkemizin diğer bölgelerindeki lavanta bahçelerinin turizme olan katkısından hareketle Lavanta Vadisi Projemiz ile ilçemizi fotoğrafçılık ve doğa turizminde ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Lavanta, görsel şöleninin yanı sıra ekonomik açıdan da önemli bir tıbbi aromatik bitki. Elde edilecek lavanta yağı ve arıcılığa sunacağı katkıyı da göz önünde bulundurduğumuzda ilçemiz adına yeni bir sektör oluşturacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:02

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.