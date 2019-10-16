Avustralya Büyükelçisi dondurma kesti

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Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Kahramanmaraş’ta dondurma kesti.

ALPEDO Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu tarafından karşılanan Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown ve beraberindeki heyet, satırla dondurma kesti, dondurma yedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sami Kervancıoğlu ise, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü projesi kapsamında bir dizi ziyaret için Kahramanmaraş'a gelen Büyükelçi Marc Innes Brown ve beraberindeki heyeti tesislerimizde misafir ettik. Şehrimizin incisi Kahramanmaraş dondurması kestirdik. Büyükelçi dondurmamızı çok beğendi” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

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