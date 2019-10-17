Üniversitelilerden Akedaş’a yoğun ilgi

Akedaş Dağıtım A.Ş., İşkur İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nda şirkette çalışmak isteyenlerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş İşkur İl Müdürlüğü tarafından ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ projesi kapsamında 6’ıncısı düzenlenen ‘Bu Fuarda İş Var’ temalı İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı başladı.

Fuarda stant açarak genç yeteneklere şirketleri hakkında bilgi veren İnsan Kaynakları Departmanı uzmanları, iş başvurusunda bulunanların CV’lerini aldı. Kentin önemli kuruluşlarının da katıldığı fuarda yoğun ilgi gören Akedaş Dağıtım A.Ş. standı ilk günden yüzlerce CV’yi kabul etti.

Akedaş Dağıtım A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Hamza Sarı, Akedaş’ın sorumluluk sahası olan Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sürekli kendini yenileyen geliştiren ve kaliteli hizmet vermek için daha kaliteli takım arkadaşlarıyla hizmet sunmak için gayret gösteren bir firma olduğunu söyledi. Sarı, “Firmamız bu fuara katılarak daha kaliteli hizmet vermek için, daha kaliteli takım arkadaşları arayışında. Bu fuarda da bu arkadaşlar ile bir araya geleceğiz. Fuarın bize katacağı şeyler var. Arkadaşların ayağına geldik. Onları da buraya davet ediyoruz. Onlar ile tanışıp AKEDAŞ’ı tanıtmak, ne istediğimizi anlatmak istiyoruz. Üniversitemiz, bizim insan kaynağı olarak en önemli birimimiz. Bu doğrultu da çalışmalarımızı yapacağız. Şirketimizi gelip tanısınlar. Fuar sayesinde genç ve enerji dolu arkadaşlarla takım arkadaşı olmak istiyoruz” dedi

KAHRAMANMARAŞ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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