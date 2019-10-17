Dünyaca ünlü markaların arabaları Piazza’da sergilenecek

Araba tutkunlarının heyecanla beklediği, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Auto Show için geri sayım başladı.

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, dünyaca ünlü markaların son model arabalarının sergileneceği Auto Show 18 Ekim Cuma günü başlayacak.

Alışveriş merkezinin açık otoparkında kurulacak stantlarda, ünlü markaların en son model araçları sergilenecek. Otomobil tutkunlarının nefesini kesecek onlarca yeni modelin sergileneceği Auto Show’da Kahramanmaraş Piazza’nın ziyaretçilerine de özel indirimler sunulacak.

1820 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak olan Auto Show’da aracını değiştirmek veya yeni araba almak isteyenlere uygun ödeme seçenekleri de sunulacak.

KAHRAMANMARAŞ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:01

YATSI 19:16

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