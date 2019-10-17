Kahramanmaraş'ta yıldırım yangına neden oldu

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KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alana düşen yıldırım yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Yoğunoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Yıldırım isabet etmesi sonucu başladığı bildirilen yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, 2 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 iş makinesi ve 25 yangın söndürme işçisi ile müdahale ediyor.



KAHRAMANMARAŞ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:01

YATSI 19:16

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