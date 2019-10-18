Kahramanmaraş’ta orman yangını 36 saatte kontrol altına alınan yangında 10 hektar alan kül oldu

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 hektar alan kül oldu.
Alınan bilgiye göre, orman yangını, Andırın ilçesinin Boynuyoğun mevkisinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangına 3 hava aracıyla müdahale edilerek, 36 saatte kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam eden orman yangınında, yaklaşık 10 hektar ormanlık alan zarar gördüğü öğrenildi.
KAHRAMANMARAŞ
18 Ekim 2019 Cuma
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