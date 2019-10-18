Kahramanmaraş’ta orman yangını 36 saatte kontrol altına alınan yangında 10 hektar alan kül oldu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 hektar alan kül oldu.

Alınan bilgiye göre, orman yangını, Andırın ilçesinin Boynuyoğun mevkisinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangına 3 hava aracıyla müdahale edilerek, 36 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam eden orman yangınında, yaklaşık 10 hektar ormanlık alan zarar gördüğü öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:00

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.