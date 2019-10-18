Torpil bomba gibi patladı Kahramanmaraş’ta torpil patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş’ta ellerindeki torpilin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuzselim Mahallesi Diş Hastanesi yanında bulunan parkta meydana geldi. Derman Yılmaz, isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşıyla birlikte parkta bulunduğu sırada cebinden çıkardığı torpili ateşledi. Torpili ateşlemesiyle birlikte bir anda patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle Derman Yılmaz ve yanında bulunan 2 arkadaşı yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:16

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