Köpeğe çarpıp kaçtı Elbistan’da yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe minibüs çarpıp kaçtı. Köpeğin telef olduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Elbistan ilçesi Kümbet mahallesinde meydana geldi. Hacı Esat Efendi Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir köpeğe seyir halindeki bir minibüs çarptı. Kaza sonrası minibüs sürücüsü yoluna devam ederken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayda geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine hayvan barınağına götürülen köpek yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri köpeğe çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için soruşturma başlattı.

KAHRAMANMARAŞ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:16

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