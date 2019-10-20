Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, M.K., çıkan kavgada arkadaşı Ş.E. (50) ile İ.O. (36) ve onun kardeşi A.O.'yu (35) tabancayla vurarak, yaraladı. M.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün gece, merkez Bulutoğlu Mahallesi'ndeki Menzelet mesire alanında meydana geldi. M.K. ile arkadaşı Ş.E. ve İ.O. ile onun kardeşi A.O. arasında, tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken M.K., Ş.E. ile A.O. ve onun kardeşi Ş.E.'yi tabancayla vurarak, yaraladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan ve göğüs bölgesinden yaralı olan A.O.'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, M.K.'yi gözaltına alıp, olayla ilgili soruşturma başlattı.



KAHRAMANMARAŞ 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:17

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