Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ahşap oyma ürünleri Avrupa’ya ihraç ediyor Kahramanmaraş’ta, baba mesleğini sürdüren Hamza Gülaçtı, ...

İHA

Kahramanmaraşlı ustalar tarafından el emeği göz nuru dökülerek yapılan ağaç oyma ürünleri, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatları arasında yer alan ağaç oyma ürünleri, ustaların maharetli ellerinde hazırlanıyor. Çeyiz sandıkları, minber, mihrap ve cami kapıları gibi ürünler Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.
Kahramanmaraş’ta babasından öğrendiği oymacılık mesleğini geliştirerek farklı konseptlerde ürün yaptıklarını söyleyen Hamza Gülaçtı, ortaya çıkan ürünlerin fiyatının ise, 10 bin ile 100 bin lira arasında olduğunu söyledi. Gülaçtı, “Baba ve dede mesleğini sürdürmekteyiz. Ürünlerimizi ceviz ağacından yapıyoruz, konseptin dışına çıktık ve çok farklı ürünler ortaya çıkarıyoruz. Özellikle camilere minber, mihrap, kapı ve kürsüler gibi ürünler yapıyoruz. Biz babamızdan aldığımız bayrağı daha ileri taşımak istiyoruz. Ürünlerimizi yurt dışında Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika gibi ülkelere gönderiyoruz. Türkiye’nin de çeşitli ülkelerine gönderiyoruz. Fiyatlar ise caminin büyüklüğü ve ürünün yapısına göre değişiyor, örneğin 10 bin liradan 100 bin lira arası fiyatlarla ürünlerimizin satışını yapıyoruz” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:39
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orman sahası, köylülerin gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Orman sahası, köylülerin gelir kapısı oldu
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı
Midye satarak okul harçlığını çıkarıyor
YEREL HABERLER Midye satarak okul harçlığını çıkarıyor
Nurhak’ta trafik kazası: 1’i çocuk 6 yaralı
YEREL HABERLER Nurhak’ta trafik kazası: 1’i çocuk 6 yaralı
Köpeğe çarpıp kaçtı Elbistan’da yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Köpeğe çarpıp kaçtı Elbistan’da yaşanan kaza güvenlik ...
Bu sandık sadece Kahramanmaraş'ta üretiliyor
YEREL HABERLER Bu sandık sadece Kahramanmaraş'ta üretiliyor
Denizi olmayan kentte yengece rağbet arttı Balıkçı esnafı tarafından getirilen bir kasa yengeç bir günde satıldı
YEREL HABERLER Denizi olmayan kentte yengece rağbet arttı Balıkçı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X